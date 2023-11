Jetzt auch Borkum: Thalia entdeckt die Lust am Meer

Buchhandel

Offenbar entdeckt Buchhandelsmarktführer Thalia gerade die Lust am Meer. Beziehungsweise den Nordsee-Inseln. Denn nach Norderney und Sylt steht jetzt die Nordsee-Insel Borkum auf dem Zettel.

Dort eröffnet Thalia im Frühjahr 2024 am Georg-Schütte-Platz 11, zentral in der Borkumer Fußgängerzone, eine neue Buchhandlung. Auf rund 300 qm Verkaufsfläche ist das Unternehmen dann mit seinem bekannten Sortiment vertreten. Anfang Mai soll die neue Filiale eröffnen, ein konkreter Eröffnungstermin stehe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest, heißt es bei den Hagenern.

„Wir freuen uns darauf, zukünftig mit einer Buchhandlung auf Borkum präsent zu sein und sowohl die Einheimischen als auch Touristinnen und Touristen mit unserer Buchliebe zu begeistern“, so Dennis Book, Vertriebsdirektor bei Thalia. Jetzt gehe es zunächst darum, ein neues Team aufzubauen – aktuell sei Thalia noch auf der Suche nach engagierten Mitarbeitenden. „Mit der Buchhandlung werden wir neue Arbeitsplätze auf der Insel schaffen und diese auch langfristig sichern“, so Book.

Thalia plane am neuen Standort – gerade in der Urlaubssaison – ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit Lesungen und Signierstunden in der Buchhandlung.

Für Thalia ist Borkum die zweite Insel-Buchhandlung in Ostfriesland: Anfang 2023 übernahm das Unternehmen die Buchhandlung Lübben auf Norderney und eröffnete im Februar auf neuer Fläche. Alle Mitarbeitenden der Buchhandlung wurden damals übernommen und werden von Thalia weiterbeschäftigt.

Weitere Insel-Pläne von Thalia: