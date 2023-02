Thalia ist jetzt auf Norderney

Buchhandel

Jetzt hat Buchhandels-Filialist Thalia seinen ersten Insel-Standort: Am Donnerstag wurde die mit allerlei Meer- und Küstendeko versehene Buchhandlung auf Norderney eröffnet. Bisher wurde Bücher Lübben von Helga Lübben betrieben. Aus persönlichen Gründen hatte die Buchhändlerin ihr Geschäft Ende des Jahres aufgegeben, Thalia wird das Geschäft jetzt an einem neuen Standort in der Poststraße weiterführen.

Neben dem Buchsortiment, regionalen Produkten sowie einer Auswahl an Geschenkartikeln soll besonders der Insel-Look der rund 400 qm großen Fläche in der Poststraße 12 zum Stöbern und Verweilen einladen. Maritime Ladenbauelemente wie Leuchtturm, Schiff, Strandkörbe oder Möwen-Lampen schaffen dabei einen direkten Bezug zur Nordseeinsel, hofft Thalia.

Neben einer Abholstation (rund um die Uhr verfügbar) will Thalia auf Norderney auch eine Lieferung bis zum Strandkorb ermöglichen, wie es heißt. Das Team um Buchhandlungsleiterin Janka Siemkes, auf Norderney als ehemalige Mitarbeiterin der Buchhandlung Lübben bereits bekannt, freut sich darüber hinaus auf ein buntes Veranstaltungsprogramm für jeden Geschmack: „Unsere Buchhandlung soll ein kultureller Treffpunkt und Erlebnisort auf der Insel sein.“ Aus diesem Grund werde es künftig regelmäßig Lesungen und Signierstunden, aber auch Kinder-Workshops oder musikalische Sessions in der Poststraße geben.

Vorgeschichte: