Tobias Wann wird neuer CEO bei Tonies

Audio

Führungswechsel bei Tonies: Der Aufsichtsrat der Audioplattform für Kinder hat Tobias Wann mit Wirkung zum 1. Januar zum neuen CEO der Gruppe ernannt. Die beiden Mitgründer und bisherigen Co-CEOs, Patric Faßbender und Marcus Stahl, ziehen sich nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch aus dem operativen Geschäft zurück, bleiben dem Unternehmen aber als Senior Advisor und zweitgrößte Anteilseigner verbunden. Ein Wechsel der Gründer in den Aufsichtsrat ist nicht unmittelbar geplant, werde aber nach einer bewussten Auszeit der beiden als Option für die Zukunft diskutiert, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Wann, verfüge über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Expansion von Unternehmen auf globaler Ebene. In den vergangenen zwanzig Jahren habe er bewiesen, dass er Unternehmen zu internationalem Erfolg führen könne, heißt es weiter. Während der CEO wechselt, bleibt die weitere Führungscrew an Bord: Tobias Wann wird Tonies ab Januar gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Jan Middelhoff (CFO der tonies SE) führen, unterstützt vom unveränderten Führungsteam.

Patric Faßbender über den CEO-Wechsel: „Nach einem Jahrzehnt, in dem wir Tonies von unserer ersten Idee bis zur größten interaktiven Audioplattform für Kinder erdacht, aufgebaut und skaliert haben, glauben Marcus und ich, dass die Zeit gekommen ist, die Führung des Unternehmens abzugeben. Wir sind froh, diesen Prozess in genau dieser Phase der Tonies-Reise einleiten zu können: Wir sind an unserem bisher stärksten Punkt angelangt und sind überzeugt, dass die Strukturen, die wir aufgebaut haben, von den wertvollen Einsichten und Fähigkeiten von Tobias Wann profitieren werden. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir wissen, dass dieser Wechsel der logische nächste Schritt ist, um die Erfolgsgeschichte von tonies fortzusetzen: Trotz des enormen Wachstums steht Tonies erst am Anfang, und wir sind überzeugt, dass Tobias Wann die richtige Person ist, um das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen.“

Anna Dimitrova, die Vorsitzende des Aufsichtsrates von Tonies, erklärt: „Wir unterstützen ihre Entscheidung, die Weichen für weitere Skalierbarkeit zu stellen und einen noch internationaleren Weg für tonies einzuschlagen. Die Weisheit unserer Gründer als Senior-Advisor beizubehalten und weiter auf unser bestehendes und bewährtes Führungsteam zu bauen, während wir die frische Perspektive und Erfahrung eines neuen CEO hinzufügen, ist das beste Szenario für die Nachfolgeplanung und wird den weiteren Erfolg und das Wachstum von Tonies sicherstellen.“

Zuletzt hatte das Unternehmen einen Ausbau des Produktprtfolios angekündigt und zudem seinen Expansionskurs fortsetzt, diesmal in Richtung Kanada.