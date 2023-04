Tonies: Jan Middelhoff wird neuer Finanzchef und Vorstandsmitglied

Audio, Personalia

Das Audio-Unternehmen Tonies SE hat einen neuen Finanzchef: Der Aufsichtsrat hat Dr. Jan Middelhoff mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bestellt.

Er wird Nachfolger von Dr. Dr. Florian Drabeck, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich anderen unternehmerischen Aufgaben zu widmen. Außerdem wird Middelhoff in den Vorstand berufen, der auf drei Mitglieder erweitert wird: Die beiden Gründer und Co-CEOs Patric Faßbender und Marcus Stahl sowie der neue CFO Jan Middelhoff als zusätzliches Mitglied.

Man habe sich entschieden, den personellen Wechsel zu nutzen, um den Vorstand über die beiden Gründer hinaus zu erweitern und zu stärken, begründet die Aufsichtsratsvorsitzende Anna Dimitrova mit Verweis auf die Größe und das Wachstum des Unternehmens.

Middelhoff kam im Mai 2020 zu Tonies, nachdem er zuvor bei McKinsey & Company tätig war. In seiner Zeit bei Tonies hatte er mehrere Positionen inne, zuletzt als MD International und Chief of Staff. In seiner neuen Rolle als CFO werde er weiterhin das Strategieteam und die Unternehmenskommunikation leiten, zusammen mit allen Finanzteams und Investor Relations.