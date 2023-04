Londoner Buchmesse verschiebt Termin für 2024

Veranstaltung

Die London Book Fair (LBF) wird im nächsten Jahr bereits im März starten und nicht wie ursprünglich geplant im April. Hintergrund ist eine Terminkollision mit der Internationalen Kinderbuchmesse Bologna (BCBF).

Die Messe in Bologna findet vom 8. bis zum 11. April 2024 statt, nur wenige Tage vor der Londoner Messe, die vom 16. bis 18. April stattfinden sollte. Das war ziemlich nah dran und sorgte in London für verdrossene Gesichter, berichtete das britische Branchenmagazin „The Bookseller“.

Daraufhin hat die LBF reagiert und einen alternativen Termin gefunden: Die LBF 2024 wird stattdessen im März stattfinden. Man habe die Messe im nächsten Jahr auf den 12. bis 14. März 2024 vorverlegt, um so vielen Besuchern wie möglich gerecht zu werden, begründet Direktor Gareth Rapley. Vorausgegangen seien Gespräche mit dem LBF-Beirat und Interessenvertretern der Branche, die sich nachdrücklich für den Märztermin ausgesprochen hätten.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass die knappe Zeitspanne zwischen der Buchmesse in Bologna 2024 und der LBF bei Beibehaltung des bisherigen April-Termins für die Aussteller, die an beiden Messen teilnehmen möchten, echte logistische Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte“, so Rapley gegenüber dem „Bookseller“. Außerdem hätten die Teilnehmer beider Messen nicht viel Zeit gehabt, um nach Bologna Bilanz zu ziehen und sich auf die LBF vorzubereiten.

Der Mitte-März-Termin soll auch für die nächsten Jahre gelten: Es sei eine längerfristige Verlagerung auf diesen Zeitraum vorgesehen, von nun an soll die LBF immer etwa zur gleichen Zeit im März stattfinden, verspricht Rapley.