Christopher Becker leitet das Lizenzgeschäft für Tonies

Audio, Personalia

Das Audio-Unternehmen Tonies hat Christopher Becker als Director Licensing & Partnerships verpflichtet.

Der 43-Jährige soll insbesondere „den Auf- und Ausbau weltweit relevanter Partnerschaften verantworten“, teilt das Unternehmen mit. Der Geschäftsbereich gewinne angesichts der weiteren Internationalisierung des Düsseldorfer Unternehmens zunehmend an Bedeutung, heißt es weiter.

Becker kommt von Sesame Workshop, einer unabhängigen Nonprofit Media- und Bildungs-Organisation, die weltweit das IP der Sesamstraße hält. Zuvor war er als Head of Licensing für bei The Walt Disney Company in der Schweiz tätig und verantwortete für Disney in Deutschland die Integration der Marke „Star Wars“ u.a. von Lego und Hasbro. Darüber hinaus habe er „umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Marketing und im Aufbau eines Spielzeugvertriebsunternehmens“ gesammelt, unter anderem im Mittleren Osten.

Becker berichtet an Chief Content Officer Markus Langer.