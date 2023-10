Thalia übernimmt Buchhaus Voss auf Sylt

Buchhandel

Der Buchhandelsmarktführer Thalia übernimmt ein weiteres Haus: Das „Buchhaus Voss“ in Westerland auf Sylt wandert ab Februar unter das Dach des Hagener Unternehmens. Die bisherigen Geschäftsführer Birte Volz, Carsten Volz und Kirsten Vahl-Voß übergeben ihr Geschäft in der Friedrichstraße 27 aus persönlichen Gründen.

Thalia wird zunächst ab Januar im Ladengeschäft umbauen, die Neueröffnung auf 353 Quadratmetern Verkaufsfläche ist für Anfang April geplant. Und: Alle Mitarbeitenden der Buchhandlung werden nach der Übernahme von Thalia weiterbeschäftigt.

„Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, das Buchhaus war ein wichtiger Teil unseres Unternehmens“, so Birte Volz, die mit ihrer Familie neben der Buchhandlung weitere Standorte mit dem Schwerpunkt Schreibwaren, Tabak, Bürotechnik und Postdienstleistung auf der Insel betreibt: „Wir sind uns aber sicher, dass wir für die Zukunft des Unternehmens und für die Familie die richtige Entscheidung getroffen haben.“ Es gebe gute Gründe für die Übergabe an Thalia, betont die Unternehmerfamilie: „Unsere Söhne sind in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig und haben das Ziel, die Firmengruppen gemeinsam mit uns in die Zukunft zu führen. Die Interessen und Kompetenzen der Junioren müssen dabei in die Unternehmensstrategie mit einfließen.“ Ein Ziel sei dabei die Straffung des Unternehmens und die Ausweitung des Dienstleistungsangebotes: „Das Sortiment Buch steht dabei nicht im Fokus, sodass wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, uns vom Buchhaus zu trennen.“

Mit Thalia habe man einen Nachfolger gefunden, der sehr kompetent im Buchmarkt agiert und durch sein Buchhandlungsnetzwerk auch die personelle Situation stemmen könne, denn auch der Fachkräftemangel auf der Insel sei ein wichtiger Faktor für die Entscheidung gewesen. „Durch die Übergabe an Thalia können wir sowohl die Arbeitsplätze unserer Mitarbeitenden sichern als auch das Buchangebot auf der Insel erhalten – beide Themen liegen uns sehr am Herzen“, so Volz. „Auch wir sind sehr daran interessiert, die Buchhandlung zukunftssicher aufzustellen und im Sinne der Unternehmerfamilie künftig unter dem Thalia Dach weiterzuführen“, betont Johannes Brancke, Vertriebsdirektor bei Thalia: „Wir danken den Familien Vahl-Voß und Volz für ihr Vertrauen in uns.“

Die erste Thalia Buchhandlung auf einer nordfriesischen Nordsee-Insel (auf dem ostfriesischen Norderney ist Thalia bereits vertreten) sei für das Team eine spannende neue Erfahrung. „Das maritime Flair dieses außergewöhnlichen Standorts wird sich künftig auch im Ladenbau der neuen Buchhandlung widerspiegeln“, gibt Brancke einen ersten Ausblick.