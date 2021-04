So geht es weiter mit der »Notbremse«

Buchhandel, Handel

Nachdem der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz mit der bundesweiten „Bundes-Notbremse“ beschlossen hat, ist der Gesetzesentwurf nun auch durch den Bundesrat gegangen und wartet auf die Unterschrift von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt.

Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer Stadt an 3 aufeinander folgenden Tagen über 100 gelten bundesweite Einschränkungen wie eine Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr und Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen (1 Haushalt plus 1 Person).

Für den Buchhandel relevant: Der Einzelhandel muss weitflächig schließen, der Buchhandel zählt jedoch verbindlich zu den Ausnahmen. Er wird wie Drogerien, Blumengeschäfte oder Optiker zu den Bereichen des täglichen Bedarfs gezählt. Freizeiteinrichtungen, Museen, Kinos, Theatern und ähnlichen Einrichtungen sowie Gaststätten müssen bei einem Inzidenzwert über 100 schließen.

Beschäftigte müssen im Home-Office arbeiten, wenn ihnen dies möglich ist, heißt es weiter. Gründe, dass es nicht möglich ist, können räumliche Enge, Störungen durch Dritte oder unzureichende technische Ausstattung sein. Arbeitgeber müssen gegenüber der zuständigen Behörde darlegen, weshalb Home-Office nicht möglich ist.

Alle Regelungen sollen außer Kraft treten, wenn der Inzidenzwert von 100 an 5 aufeinander folgenden Werktagen unterschritten wird.

Corona-Notbremse: Nicht zielgenau genug

Die Corona-Notbremse sieht der Handelsverband Deutschland (HDE) kritisch. Die Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes setzt ab einer Inzidenz von 100 auf die Schließung oder massive Einschränkungen für die meisten Nicht-Lebensmittelhändler, obwohl längst wissenschaftlich belegt ist, dass der Einkauf nur mit einem geringen Infektionsrisiko verbunden ist. Um eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie sicherzustellen, fordert der HDE deshalb, dass die Corona-Maßnahmen zielgenau dort ansetzen sollten, wo die Infektionsrisiken am höchsten sind. Positiv bewertet der HDE, dass nun zumindest bis zu einer Inzidenz von 150 der Einkauf mit negativem Test möglich bleibt und Click & Collect unabhängig von den Corona-Werten stattfinden kann.