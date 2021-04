NRW: Buchhandel darf weiter nur mit Einschränkungen öffnen

Buchhandel

Die Sonderstellung, die der Bund in seinem neuen Infektionsschutzgesetz für Buchhandlungen vorsieht, wird in NRW nach Angaben der Staatskanzlei aus juristischen Gründen nicht übernommen. Anders als in Baden Württemberg, wo die Sortimenter als Anbieter des täglichen Bedarfs wieder öffnen dürfen, gilt für den Buchhandel in NRW: Möglich ist Click & Meet ohne Test inzidenzunabhängig.

Die Regelung im Detail:

Bis zur Inzidenz 100: Nach der Corona-Schutzverordnung von NRW (NRW Corona SchVO. § 11 Abs. 3) sind Buchhandlungen für Click & Meet geöffnet bei einer Personenbegrenzung von 1:40 qm. Termin ist nötig, aber kein Test.

Es gilt die Bundesnotbremse, soweit die NRW CoronaSchVO nicht strenger ist. In Bezug auf Buchhandlungen ist sie in NRW strenger, weil im Landesrecht die Privilegierung der Buchhandlungen nicht stattfindet. Die NRW CoronaSchVO bleibt daher maßgeblich. Es gilt unverändert: Click & Meet ist möglich bei einer Personenbegrenzung von 1:40 qm. Termin ist nötig, aber kein Test. Über 150: Keine Veränderung für Buchhandlungen, denn die Bundesnotbremse sieht für diese aus ihrer Sicht privilegierten Geschäfte bei 150 keine Veränderung vor. Und ebenso sieht die für Buchhandlungen strengere und also maßgebliche NRW CoronaSchVO bei 150 keine Rechtsänderungen vor.

Hintergrund: Die bisherigen strengeren Vorgaben in den Verordnungen der Länder bleiben nach dem neuen Infektionsschutzgesetz ausdrücklich gültig. Die Landesregierung hat die nordrhein-westfälische Corona-Schutzverordnung bis zunächst einschließlich 14. Mai 2021 verlängert. „Dies bedeutet für Kreise und kreisfreie Städte mit einer Inzidenz über 100, dass neben den Schutzmaßnahmen der Bundesnotbremse weitergehende Schutzmaßnahmen aus der Corona-Schutzverordnung fortgelten“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. So sei sichergestellt, dass das bisherige Schutzniveau in Nordrhein-Westfalen nicht abgesenkt werde.