Ullstein bringt das Baerbock-Buch

Bücher und Autoren

Jetzt bekommt die Kanzlerkandidatin doch ein Buch, nachdem zu den Mitbewerbern von CDU und SPD längst etwas Gebundenes vorliegt. „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ wird das Buch von Annalena Baerbock heißen, deren Kandidatur am Montag bekannt gegeben worden war. Das Hardcover erscheint bei Ullstein und wird 24 Euro kosten.

„Jetzt“ erscheint am 14. Juni pünktlich zum Bundestags-Wahlkampf. Baerbock will auf 256 Seiten erklären, wie sie Deutschland verändern möchte und worauf es ankommt, um es in eine gute Zukunft zu führen. Klimapolitik, soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung und Innovation stehen auf ihrer Agenda.

Annalena Baerbock schließt damit eine Lücke, immerhin liegen über CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Kontrahent Markus Söder bereits seit Längerem Bücher vor. Auch der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck, der Baerbock den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur gelassen hat, ist auf dem Buchmarkt mit dem Programmtitel „Von hier an anders“ (Kiepenheuer & Witsch) präsent und erfolgreich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.