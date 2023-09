Passmann, Zervakis und Co. befeuern den Umsatz

Bücher und Autoren

Auf den Bestsellerlisten herrscht weiterhin Bewegung. Hier kommt ein Überblick über neue Titel und ihre Platzierungen:

Sophie Passmann, Autorin, Satirikerin und Moderatorin, hat für Kiepenheuer & Witsch einen Traumstart hingelegt. Mit ihrem neuen Buch „Pick me Girls“ hat sie aus dem Stand den Spitzenplatz auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch erobert. Passmann liefert eine Auseinandersetzung mit dem männlichen Blick und stellt in dem Titel die Frage: Welche Version von ihr selbst hätte Sophie Passmann sein können, wenn das Patriarchat nicht existieren würde? Ein Fazit ihrer Betrachtung: „Wenn man als Frau geboren wird, kommen die Selbstzweifel ab Werk.“

Linda Zervakis, dem Fernsehpublikum vor allem als Sprecherin der Tagesschau bekannt, erzählt in ihren Buch „Landgang. Berichte von Außerhalb der Stadt“ (Ullstein) von ihrem Wechsel ins Landleben. Sie hat dafür per eBay-Kleinanzeigen ein Haus in Schleswig-Holstein gekauft. Was sie beim Aufbauen, Ankommen und Anecken erlebt hat, interessiert offenbar viele Leserinnen und Leser. Der Titel besetzt als höchster Neueinstieg Platz 12 bei den Paperback-Sachbüchern.

Carsten Herbert ist Diplom-Bauingenieur und ein gefragter Ratgeber: Als „Energiesparkommissar“ erklärt er einer großen YouTube-Gemeinde regelmäßig wichtige Fragen rund ums Energiesparen im Haus und in der Wohnung. Bei Herder hat er jetzt das Buch „Alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen“ veröffentlicht. Weil viele Leute die steigenden Kosten im Portemonnaie spüren, profiliert er sich damit auf Platz 16 der Paperback-Sachbücher. Herbert folgt auch als Autor der Philosophie seiner YouTube-Reihe: Er stellt die wichtigsten Themen mit vielen Grafiken und Schaubildern für Laien verständlich und anschaulich vor.

Wolf Haas legt bei Hanser mit „Eigentum“ seinen neuen Roman vor und positioniert sich damit als Neueinsteiger auf Platz 14 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Mit liebevollem, aber auch grimmigem Witz erzählt Haas die Geschichte seiner Mutter, die, fast 95-jährig, im Sterben liegt. 1923 geboren, hat sie erlebt, was Eigentum bedeutet, wenn man es nicht hat: „Dann ist die Inflation gekommen und das Geld war hin.“ Für sie bedeutete das schon als Kind: Armut, Arbeit und sparen, sparen, sparen. Doch nicht einmal für einen Quadratmeter Land war es je genug.

Jennifer Lynn Barnes liefert bei Lyx mit „The Brothers Hawthorne“ Band 4 ihres Intrigen-Spiels „The Inheritance Games“ ab und trifft damit wieder punktgenau den Nerv ihrer Leserschaft. Als höchster Neueinsteiger auf der Bestsellerliste der Belletristik-Paperbacks scheint der Roman auf dem 10. Platz auf. Lyx lockt auch hier die Sammlerinnen und Sammler: Je nach Verfügbarkeit wird das Buch mit oder ohne Farbschnitt geliefert. Der gestaltete Buchschnitt ist auf eine limitierte Stückzahl begrenzt.

Lauren Asher taktet bei Heyne ihre neue Reihe „Dreamland Billionaires. Terms and Conditions“ auf, die in den USA per TikTok-Hype durch die Decke ging. Erzählt wird das wendungsreiche Leben zweier Brüder, die das millionenschwere Firmenimperium ihres Großvaters erben sollen. Der Greis entpuppt sich aber als durchtrieben: Um an das Geld zu kommen, müssen sie einige schwere Aufgaben erfüllen. Der Roman geht im Paperback-Belletristik-Rennen auf Platz 16 ins Rennen.

