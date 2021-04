Kanzlerkandidatin ohne Buch

Bücher und Autoren

Noch schlägt sich das Bundestagswahljahr nicht besonders im Buchmarkt nieder. Die Biografie „Der Machtmenschliche“ (Klartext Verlag) von Tobias Blasius und Moritz Küpper über den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet ist wenig gefragt. Die Biografie über den Kontrahenten im Kampf um die Unions-Kanzlerkandidatur „Söder“ (Hoffmann und Campe) von Anna Clauß hat zuletzt von niedrigem Niveau leicht angezogen. Ebenso der Droemer-Titel „Markus Söder – Der Schattenkanzler“ von Roman Deininger und Uwe Ritzer.

Die Grünen haben bereits ihre Kanzlerkandidatin gekürt: Annalena Baerbock tritt an, aber aktuell gibt es nichts zu oder von ihr fürs Buch-Schaufenster. Mitstreiter Robert Habeck, der gerade einen Schritt in die zweite Reihe vollzogen hat, ist dagegen mit seinem programmatischen Buch „Von hier an anders“ (Kiepenheuer & Witsch) seit Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Penguin Random House hat offenbar ganz auf Habeck als die Grünen-Nr. 1 gesetzt:

Heyne hat für August: „Robert Habeck. Eine politische Biografie“ von Susanne Gaschke angekündigt.

hat für August: von angekündigt. Blessing bringt ganz aktuell „Das ganze Ding ist ein Risiko: Robert Habeck – eine Nahaufnahme“ von Stefan Berkholz heraus.

Von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz legt Hoffmann und Campe Anfang Mai „Hoffnungsland. Eine neue deutsche Wirklichkeit“ als Neuausgabe vor.