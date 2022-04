Buchlogistik: Optimierung am Limit

In der Buchlogistik schlagen kletternde Kosten ins Kontor: „Die rasant zunehmenden und zuvor nicht absehbaren Steigerungen bei den Transportkosten haben unmittelbare und erhebliche Folgen für die Aufrechterhaltung der Branchenlogistik“, schlägt Libri-Sprecher Thorsten Simon Alarm. Wettbewerber Umbreit hat die Gebühren zum 1. April angehoben und einen Dieselfloater eingeführt. Jetzt justiert Libri im Gefolge der gestaffelten Einführung neuer Konditionen im Oktober 2021 und Januar nach und stellt ab 1. Mai ebenfalls einen Dieselfloater für Barsortimentssendungen und Verlegerbeischlüsse per Bücherwagen in Rechnung.