Branchenaustausch: Ein Blick über den Tellerrand

Für Buchhandels- und Verlagsmitarbeitende gibt es eine Reihe von Austauschmöglichkeiten – doch einige wurden zuletzt eher spärlich genutzt. Woran liegt das?

Mit ihrem Austauschprogramm „Blick“ wollen die Verlagsgruppe Oetinger und die IG Unabhängiges Sortiment (IGUS) des Börsenvereins für einen jährlichen Branchenaustausch abseits des Tagesgeschäfts sorgen. Und der ist auch nötig, wie die erste „Blick“-Runde 2022 gezeigt hat. Oftmals habe in der Vergangenheit das Verständnis für die andere Seite gefehlt, lautete eine Diagnose, etwa beim Thema Werbemittel: Während Verlage ordentlich für ihre Neuerscheinungen trommeln wollen, fühlen sich Buchhandlungen immer wieder von der Fülle der Materialien erschlagen. Neues Ziel also: Mehr Effizienz in der Werbung.

Einen Blick auf die andere Seite werfen, mehr Verständnis füreinander aufbringen, Feedback geben, neue Ideen entwickeln – das sind also die Ziele des Austauschprogramms „Blick“.