Notbremse: Start des neuen VLB-Tix verschoben

Seit Ende 2019 werkelt die Börsenvereins-Wirtschaftstochter MVB daran, das digitale Vorschausystem VLB-Tix mit der zentralen Metadatenbank VLB (Verzeichnis Lieferbarer Bücher) neu aufzusetzen. Doch der für August dieses Jahres geplante Start der neuen technologischen Infrastruktur verschiebt sich schrittweise bis in den Sommer 2022. Ein Beta-Test von Tix-neu im April durch Verlage hatte Nachbesserungsbedarf ergeben, der nicht zeitig abgearbeitet werden könne. Ein Test durch den Buchhandel, Hauptkritiker des Vorschausystems, hat noch gar nicht stattgefunden.

Das sind die aktualisierten Pläne:

Eine erste Umstellung auf das neue System soll im Dezember 2021 für den unabhängigen Buchhandel erfolgen, also im Weihnachtsgeschäft. Die MVB ist sich dabei durchaus bewusst, „dass zwischen dem in diesem Jahr besonders wichtigen Weihnachtsgeschäft und der Inventur nur ein schmales Zeitfenster besteht, aber die Umstellung auf den Parallelbetrieb ist ein wichtiger Faktor für die notwendigen Stabilitätsverbesserungen“, so MVB-Digital-Chef Kai Wels.

Das Ziel: Buchhandlungen sollen zuerst auf die neue Benutzeroberfläche zugreifen können, um ihren Novitäteneinkauf im Januar vorzubereiten. Die Anpassungen für die großen Ketten, auf deren Anforderungen VLB-Tix von Beginn an stärker ausgerichtet war, soll im Januar erfolgen.

Premiumkunden, also Verlage inklusive Vertreterinnen und Vertretern, Vertriebskooperationen und Buchhandelsgemeinschaften, sollen bis zur vollständigen Umstellung im Sommer 2022 auf dem Bestandssystem weiter arbeiten.

Die MVB verspricht sich vom Parallelbetrieb von Bestandssystem und VLB-Tix-neu eine „Lastverteilung“, sodass alle Nutzer von „Performance-Steigerungen“ profitieren würden.

30% Preisnachlass für Premiumverlage

Grund für die Verschiebung des Starttermins sind offenbar technische und personelle Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Umsetzung der neuen VLB-Tix-Infrastruktur durch die hauseigene IT-Abteilung: Die Beta-Phase, bei der Anwender das zukünftige VLB-Tix-System getestet haben, habe ergeben, „dass die noch offenen Entwicklungspunkte in der verbleibenden Zeit bis zum ursprünglichen Starttermin mit den vorhandenen Ressourcen nicht in der notwendigen Qualität umzusetzen“ seien. Das Ziel, bereits im nächsten Quartal ein voll funktionsfähiges, neues VLB-Tix-System in einem reibungslosen Übergangsprozess zur Verfügung zu stellen, sei dadurch nicht erreichbar.

Nachdem es zuletzt immer wieder Kritik wegen Performanceproblemen bei VLB-Tix gab, will die MVB die für VLB-Tix zahlenden Verlagskunden wegen der „verzögerten Qualitätssteigerung für den Handel“ jetzt durch Preisnachlässe und eine offensive Kommunikationspolitik beschwichtigen:

Premiumverlage sollen eine Teilerstattung ihrer VLB-Tix-Gebühren in Höhe von jeweils 30% für alle Monate im Zeitraum von September 2021 bis zum Start des Parallelbetriebs erhalten – eine Unterschreitung der Mindestgebühr sei aber nicht möglich. Bereits jetzt zahlen eine Reihe von Verlagen MVB-Geschäftsführer Ronald Schild zufolge nur Einsteigerpreise.

zufolge nur Einsteigerpreise. Der Preisnachlass werde automatisch als Rabatt bei der Jahresabrechnung 2022 berücksichtigt.

Über den veränderten Ablauf bei der Einführung des neuen VLB-Tix-Systems soll ab sofort „eine umfassende und kontinuierliche Kundenkommunikation auf unterschiedlichen Kanälen“ informieren (mehr dazu auf www.vlbtix.de/inhousing).

MVB holt sich zusätzliche externe Unterstützung

Die bereits vielfach wegen ihres VLB-Tix-Managements kritisierte MVB versucht zumindest nicht, die Krise und den erneuten Rückschlag zu beschönigen:

„Uns ist bewusst, dass der kurzfristig verschobene Starttermin für das neue VLB-Tix-System für viele Anwenderinnen und Anwender, die sich auf die Umstellung eingestellt, vorbereitet und gefreut haben, mehr als enttäuschend ist“, erklärt Ronald Schild: „Mit unserer bisherigen Projektstruktur konnten wir leider nicht verhindern, dass einzelne Teilverzögerungen in den vergangenen Wochen die geplante Umstellung im dritten Quartal unmöglich gemacht haben. Das war ein Fehler, für den wir uns ausdrücklich entschuldigen.“

Um sicherzustellen, dass die Prozesse unter den veränderten Rahmenbedingungen reibungslos funktionieren, stelle die MVB ihre internen Ressourcen neu auf und holt sich zusätzliche externe Unterstützung. Die daraus entstehenden Mehrkosten trage die MVB, „sodass unseren Premiumkunden keine zusätzlichen Kosten für die weitere Nutzung von VLB-TIX entstehen“, verspricht Schild.

»Da wir dem Buchhandelauf keinen Fall eine weitere Einkaufsrunde unter den aktuellen Bedingungen zumuten können und wollen, haben wir uns für die Aufsplittung zum Jahreswechsel entschieden«

„Da wir dem Buchhandel, der schwerpunktmäßig von den Performance-Beeinträchtigungen des bestehenden VLB-Tix-Systems betroffen ist, auf keinen Fall eine weitere Einkaufsrunde unter den aktuellen Bedingungen zumuten können und wollen, haben wir uns für die Aufsplittung zum Jahreswechsel entschieden“, begründet Kai Wels die neue Terminierung und macht Hoffnung, bis dahin das bestehende System zumindest auf dem aktuellen Niveau halten zu können: „Bis zur Umstellung auf den Parallelbetrieb setzen wir unsere Bemühungen mit unveränderter Intensität fort, das Bestandssystem hinsichtlich seiner Performance weiter stabil zu halten.“

Umständlicher Datenabgleich soll künftig entfallen

Obwohl VLB-Tix vor 5 Jahren als neue Datenbank aufgesetzt wurde, gibt es offenbar Probleme derart, dass von Verlagen vorgenommene Veränderungen an mehreren Stellen aktualisiert werden müssen. Dies verursacht laut MVB-Digitalleiter Wels u.a. die Performance-Schwierigkeiten.



Auf Grund der veränderten Architektur erfordere das zukünftige System keinen Über-Nacht-Abgleich mehr mit dem Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB), sondern greife direkt auf dessen Metadaten zu. Dieser Effekt sei ein zentraler Grund für das gesamte Inhousing-Projekt und verhindere, dass selbst größere Aktualisierungen/Importe durch die Verlage die VLB-Tix-Performance wie bisher beeinträchtigen könnten. Alle VLB-Tix-spezifischen Daten, also Titel-Anreicherungen, Vorschauen mit allen Angaben, Themenspecials und Aktionspakete, würden im Parallelbetrieb fortlaufend aus dem Bestandssystem heraus synchronisiert. So sollen alle Anwendergruppen „jederzeit mit einheitlichen Datenbeständen“ arbeiten.

