Die rund 230 Mitarbeiter des Special-Interest-Verlags Delius Klasing arbeiten seit März 2020 weitgehend im Homeoffice. Nach und nach kehren jetzt wieder mehr Mitarbeiter in die Büros in Bielefeld, Hamburg und München zurück. Ein Zurück zur Arbeitsordnung in der alten Normalität soll es aber nicht geben, sagt Nadja Kneissler, Verlagsleiterin Buch bei Delius Klasing, über die Erfahrungen und Perspektiven.

Wie haben Sie bisher in der Corona-Zeit gearbeitet?

Lektorat und Herstellung waren bei uns komplett im Home Office, genauso die Zeitschriftenredaktionen. In den Bereichen Vertrieb und Verwaltung gab es ein Rotationssystem, sodass immer ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor Ort im Büro war, um zum Beispiel Post zu bearbeiten. Wir hatten aber auch, wie wohl jedes Unternehmen, den einen oder anderen Mitarbeiter, dessen private Lebenssituation das Home Office erschwert hätte. Für diese Mitarbeiter/innen haben wir es möglich gemacht, dass sie weiterhin in der Firma arbeiten können. Das war jedoch nur ein kleiner Anteil.

Auch aktuell arbeiten wir noch mit diesem Modell. So langsam weicht es aber ein bisschen auf. Wir bitten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber weiterhin um Vorsicht und um mobiles Arbeiten, wo dies möglich ist. In unseren Mehr-Personen-Büros gelten Maskenpflicht und strenge Abstandsregeln, wenn wirklich mal mehrere Leute gleichzeitig vor Ort sein müssen.

Und wie soll es in Zukunft aussehen?