Matthew Desmond zeigt ein gesellschaftliches Problem auf

Bestseller international, Bücher und Autoren

Seit vielen Jahren setzt sich Matthew Desmond für sozial benachteiligte US-Amerikaner ein. Der Soziologe, der seit 2017 an der Elite-Universität Princeton lehrt, erforscht die Stadtsoziologie sowie die Folgen sozialer Ungleichheit durch Armut und ethnische Zugehörigkeit.

Für sein 2016 erschienenes Sachbuch „Evicted. Poverty and Profit in the American City“ (unter dem Titel „Zwangsgeräumt. Armut und Profit in der Stadt“ 2018 bei Ullstein erschienen, inzwischen im Print vergriffen) erhielt Desmond 2017 den renommierten Pulitzer-Preis.

Mit seinem neuesten Buch „Poverty, by America“ (Crown) steht Desmond aktuell auf Platz 2 der US-amerikanischen Sachbuch-Bestsellerliste. Darin setzt er sich mit einem weit verbreiteten Problem auseinander: der Armut der breiten Masse. Desmond geht der Frage nach, warum eines der reichsten Länder der Welt mehr Armut verzeichnet als alle anderen Demokratien der Welt. Den vielen Ursachen (laut Desmond u.a. zu niedrige Löhne, steigende Mieten und unfaire Steuergesetze) stellt er Lösungsansätze gegenüber: Er plädiert dafür, die Wohnsegregation aufzulösen, da diese armen Familien den Zugang zu gut finanzierten öffentlichen Dienstleistungen und Arbeitsmöglichkeiten verwehrt. Desmond appelliert auch direkt an die gut situierten Amerikaner: Diese sollten nicht nur ihre Mitschuld am Fortbestehen der Armut anerkennen, sondern auch den Druck auf die Regierung erhöhen.

Aktuell gibt es (zumindest bei Ullstein) keine Pläne, „Poverty, by America“ ins Deutsche zu übersetzen.

Matthew Desmond Poverty, by America, 304 S., Crown, ISBN 978-0-593-23991-9