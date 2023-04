Umbaumaßnahmen in Worms: Thalia Buchhandlung zieht auf Interimsfläche

Aus den Unternehmen

Die Thalia Buchhandlung in Worms wird Mitte April von der aktuellen Fläche im Ladenlokal Kämmererstraße 42 vorübergehend auf eine wenige Meter entfernte, verkleinerte Interimsfläche in der Kämmererstraße 38 ziehen. Hintergrund für den zeitlich begrenzten Standortwechsel sind umfangreiche Umbaumaßnahmen im aktuellen Ladenlokal. Nach Beendigung der Arbeiten wird die Thalia Buchhandlung Worms voraussichtlich gegen Ende Juni 2023 auf der ursprünglichen Fläche mit einem neuen Erscheinungsbild wiedereröffnen.

In den kommenden zwei Monaten wird der Ladenbau der Buchhandlung vollständig erneuert und modernisiert, um die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern. „Mit den umfassenden Umbaumaßnahmen setzen wir ein positives und zukunftsweisendes Zeichen für den Standort“, so Michael Wetzel, verantwortlicher Vertriebsdirektor Thalia: „Wir planen, auch perspektivisch für unsere Kundinnen und Kunden in Worms präsent zu sein – mit einem vielseitigen Sortiment, persönlicher Beratung und ab Frühsommer zusätzlich mit neuer, ansprechender Optik.“

Die Thalia Buchhandlung in Worms ist bereits seit 1989 eine beliebte Anlaufstelle für Bücherbegeisterte in der Region. Die aktuelle Buchhandlungsfläche ist seit dem 11. April geschlossen, ab dem 14. April begrüßt das Buchhandlungsteam Kundinnen und Kunden dann wenige Meter vom ursprünglichen Standort entfernt in der Kämmererstraße 38. Die bekannten Öffnungszeiten bleiben bestehen.