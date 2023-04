Juliane Noßack verantwortet Social Media bei Kirchner Kommunikation

Aus den Unternehmen

Juliane Noßack ist seit Anfang April als Social Media-Referentin in der Agentur Kirchner Kommunikation tätig. Sie verantwortet die Entwicklung von strategischen Social-Media-Konzeptionen sowie deren Umsetzung für Kund*innen und betreut die agentureigenen Social Media-Kanäle. Juliane Noßack war zuvor unter anderem im Wallstein Verlag, Kampa Verlag und bei Eden Books tätig, sie studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaft in Jena sowie Angewandte Literaturwissenschaft in Berlin. Seit 2014 bloggt sie auf Poesierausch über Literatur.

Kirchner Kommunikation steht seit 2003 für zielorientierte, kreative, passgenaue und nachhaltige Kommunikation. Die Agentur übernimmt die Medienarbeit für Literatur- und Kulturinstitutionen, Stiftungen, Literatur- und Verlagspreise, Kulturprojekte und -veranstaltungen, Literaturfestivals und Buchverlage – von der klassischen Pressearbeit über Aktionen mit Blogger*innen und Instagrammer*innen bis hin zur Social Media-Kommunikation.