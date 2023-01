Madeline McIntosh tritt als US-CEO von PRH zurück

Personalia, Verlage

Madeline McIntosh, Chefin der US-Sparte von Penguin Random House, hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Damit verliert das Unternehmen eine weitere Führungskraft: Zuletzt hatte Ende des vergangenen Jahres PRH-CEO Markus Dohle (54) sich verabschiedet.

McIntosh wird so lange im Amt bleiben, bis Interims-CEO und Dohle-Nachfolger Nihar Malaviya eine neue Führungsstruktur des Unternehmens etabliert hat, erklärte die Geschäftsführerin in einem Interview. In einem Memo an die Mitarbeiter schreibt sie, die Zeit sei reif für eine Pause. „Ich glaube nicht, dass CEOs ewig auf ihren Sitzen bleiben sollten“, begründet die 53-Jährige.

Die Verlagsgruppe Penguin Random House hat mit den Memoiren von First Lady Michelle Obama und von Prinz Harry zwar Bestseller gelandet, aber zuletzt räumte McIntosh auch ein, dass man bei Titeln prominenter Autoren auch schon „einige schmerzlich teure Fehler“ gemacht habe.

Im vergangenen Jahr gab die gescheiterte Übernahme des Wettbewerbers Simon & Schuster den Auslöser für den Rücktritt von Dohle als Geschäftsführer von Penguin Random House. Dohle wurde von Malaviya, damals Präsident und Chief Operating Officer von Penguin Random House U.S., als Interimschef abgelöst. Bis zu seiner Beförderung hatte Malaviya an McIntosh berichtet.