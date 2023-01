Julia Gross ist neue Kommunikationsleiterin der Haufe Group

Personalia, Verlage

Zum 1. Januar 2023 hat Julia Gross (30) die Leitung des Bereichs Corporate Communications der Freiburger Haufe Group übernommen.

Bereits seit 2021 verantwortete Gross als Chefin vom Dienst (CvD) die Themensteuerung über den Newsroom der Haufe Group. Zu ihrem künftigen Aufgabenbereich gehört vor allem die strategisch basierte interne und externe Steuerung der Kommunikation der Corporate Brand Haufe Group.

Gross kam 2021 zur Haufe Group nach vorherigen Stationen bei der „Badischen Zeitung“ sowie bei Hubert Burda Media. Zuvor studierte sie Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs Universität in Freiburg. In ihrer Funktion als Bereichsleiterin berichtet Julia Gross direkt an Haufe Group CEO Birte Hackenjos.