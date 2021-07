Hugendubel eröffnet weiteren Shop-in-Shop bei Modekette

Buchhandel

Hugendubel weitet sein Nebenmarkt-Engagement aus: Der bundesweit aktive Buchfilialist eröffnet eine weitere Shop-in-Shop-Filiale beim Markentextiler Wöhrl. Nach drei Testfilialen folgt jetzt ein vierter Buchshop in der Wöhrl-Filiale in Plauen (Sachsen). Die Details:

Die neue Dependance eröffnet am Donnerstag (8. Juli) auf 500 qm im Wöhrl-Modegeschäft in zentraler Lage (Postplatz 12) der sächsischen Mittelstadt (64.000 Einwohner).

Die Filiale hat einen eigenen Eingang, bietet Sitzmöglichkeiten und ein kleines Selbstbedienungscafé.

Schwerpunkte im Sortiment sind Belletristik und Kinderbücher, außerdem gibt es eine Auswahl an Zeitschriften und Spielen.

Die Filiale leitet Julia Domschke mit einem Team von 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In Plauen ist mit Thalia ein weiterer Buchfilialist mit einer 478 qm großen Filiale in der Stadt-Galerie vor Ort.

Bei dem Textiler Wöhrl (Nürnberg), der knapp 30 Filialen überwiegend in Süddeutschland betreibt, war Hugendubel bislang in drei Testfilialen (Augsburg, Neumarkt und Würzburg) vertreten. Das Konzept an diesen Standorten:

Ein Bestseller-Programm aus dem Bereich Unterhaltung/Spannung sowie Kinderbücher für die Altersgruppe bis 12 Jahre werden frontal bzw. als Stapel präsentiert .

Das Shop-in-Shop-Angebot wird aktuell wöchentlich von einem Rackjobber betreut; der künftige Turnus wird an die Umsatzentwicklung angepasst.

Die Marke Hugendubel als Anbieter wird offensiv kommuniziert.

Neben der Kooperation mit Wöhrl hat Hugedubel weitere kleinformatige Angebote mit Partner im Nebenmarkt: Initialzündung waren die kompakten Shop-in-Shops, die Hugendubel in Karstadt-Warenhäusern auf Kleinflächen von 30 qm und weniger eingerichtet hat. Durch die Fusion von Karstadt und Kaufhof zu Galeria Karstadt Kaufhof ist diese Präsenz noch einmal gewachsen.

Außerdem bestückt die Hugendubel Buchvertrieb GmbH von ihrem eigenen Zentrallager in Braunschweig Läden von Wolsdorff Tobacco und NKD in ganz Deutschland. Neben Bestseller Flächen bei Lebensmittelhändlern wie Edeka sind auch beim Elektronikfachhändler Expert oder der Warenhauskette Breuninger Shop-in-Shop-Lösungen von Hugendubel zu finden.

