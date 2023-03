Hugendubel eröffnet Pop-up Store in München

Buchhandel, Handel

Der Buchfilialist Hugendubel probiert in München-Pasing mit einem Pop-up Store ein neues Konzept aus.

Am 20. März eröffnet in den Arcaden in München-Pasing eine 65 qm-Fläche direkt neben der bestehenden Hugendubel-Filiale. Die Laufzeit der Fläche ist vorerst für ein Jahr geplant und wird von einer Mitarbeiterin bespielt.

In dieser Zeit werden verschiedene Sortimente jeweils für mehrere Monate gezielt im Fokus stehen. Den Auftakt macht ein englischsprachiges Buchangebot, für das Hugendubel in seinen deutschlandweit über 90 Filialen eine wachsende Nachfrage verzeichne. Auf dieses erhalten Kundinnen und Kunden zur Eröffnung 20% Nachlass.