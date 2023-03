In englischer Sprache wird vor allem Romance gelesen

Fremdsprachige Bestseller im deutschsprachigen Buchhandel im Februar

1. Toshikazu Kawaguchi: Before the Coffee Gets Cold (Picador)

2. Colleen Hoover: It Ends With Us (Simon & Schuster)

3. Ana Huang: Twisted Love (Little, Brown)

4. Hannah Grace: Icebreaker (Simon & Schuster)

5. Lauren Asher: Final Offer (Piatkus)

6. Ana Huang: Twisted Games (Little, Brown)

7. Colleen Hoover: It Starts With Us (Simon & Schuster)

8. Matt Haig: The Midnight Library (Canongate)

9. Holly Jackson: A Good Girl’s Guide to Murder (Farshore)

10. James Clear: Atomic Habits (Avery)

11. Taylor Jenkins Reid: The Seven Husbands of Evelyn Hugo (Simon & Schuster)

12. Colleen Hoover: Ugly Love (Simon & Schuster)

13. Ana Huang: Twisted Hate (Piatkus)

14. Colleen Hoover: Verity (Little, Brown)

15. Lauren Asher: The Fine Print (Little, Brown)

16. Ana Huang: Twisted Lies (Little, Brown)

17. Lucy Score: Things We Hide From The Light (Hodder)

18. Prince Harry: Spare (Random House)

19. Mark Manson: The Subtle Art of Not Giving a F*ck (HarperCollins)

20. Lucy Score: Things We Never Got Over (Little, Brown)