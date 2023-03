Lucy Score schreibt heiße Kleinstadt-Romance

Bestseller international, Bücher und Autoren

„Lucy Score is writing romance so steamy her family can‘t look her in the eye!“ heißt es auf der Website der US-amerikanischen Autorin Lucy Score. Ihre „feurigen“ Liebesromane kommen beim Publikum jedoch gut an: „Things We Hide From the Light“ (Bloom Books) sichert sich in dieser Woche Platz 1 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste. Der Titel ist der 2. Band ihrer „Knockemout“-Serie. Auch Band 1, „Things We Never Got Over“, war in den USA ein Bestseller.

Die in der Kleinstadt Knockemout spielende Romance-Reihe behandelt in jedem Band genreüblich ein anderes Pärchen. In Band 2 geht es um Polizeichef Nash Morgan, der bei einem Einsatz schwer verwundet wurde und seitdem unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, und seine neue Nachbarin Lina, die eigentlich nur auf Durchreise ist und in Knockemout einen wichtigen Auftrag erfüllen muss. Als Nash erkennt, warum Lina wirklich da ist, werden aus Freunden Feinde. Dennoch kommen die beiden nicht voneinander los.

Lucy Score begeistert mit ihren Büchern vor allem die Romance-Community auf TikTok. Dort sind ihre Bücher immer häufiger zu sehen und auch die Veröffentlichung von „Things We Hide From the Light“ wurde von vielen Leserinnen mit Spannung erwartet.

In wenigen Wochen können auch deutsche Leserinnen in die „Knockemout“-Welt eintauchen: Beim Ullstein-Imprint Forever erscheint am 30. März „Things We Never Got Over“ in deutscher Übersetzung, „Things We Hide From the Light“ folgt am 1. Juni.

Lucy Score Things We Hide From the Light, 592 S., Bloom Books, ISBN 978-1-72827-611-3