Altmaier: Ladensterben verhindern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Innenstadtentwicklung und die Zukunft des Einzelhandels auf seine Agenda gesetzt. „Wir wollen verhindern, dass es zu einem Sterben der Geschäfte in den Innenstädten kommt”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (s. u.a. hier).

Jetzt komme es weniger darauf an, immer neues Geld zu verteilen, sondern darauf, die Attraktivität der Innenstädte zu stärken”, sagte Altmaier demnach mit Blick auf Forderungen, Konsumgutscheine auszugeben. Es gelte jetzt, Konzepte zur Wiederbelebung der Innenstädte zu entwickeln – auch unter Einsatz von digitalen Angeboten.

Auch an anderer Stelle ist die Digitalisierung für ihn ein wichtiges Sichwort: Der Einzelhandel müsse stärker am wachsenden Onlinegeschäft beteiligt werden, so der Wirtschaftsminister. „Wir müssen den Geschäftsinhabern in den Innenstädten dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen so zu digitalisieren, dass es auch den Modeläden und Schuhgeschäften zugute kommt.”

Anfang September will Altmeier die Beteiligten an einen Tisch bringen, „um über die wirtschaftlichen Chancen von Digitalisierung für Innenstädte, für Einzelhändler, für die Gastronomie zu sprechen”. Der Bund müsse bereit sein, gemeinsam mit den Kommunen und den Ländern notwendige Maßnahmen noch stärker zu unterstützen.