»Zu, auf, vielleicht: Es nervt!«

Die Einkaufsmöglichkeiten variieren je nach Bundesland oder auch regionaler Infektions-Inzidenz. Neue Regelungen und Einschränkungen stehen in der nächsten Runde von Bundesregierung und Ministerpräsidenten mit einer neuen Lockdown-Agenda absehbar bevor. Zuletzt war das Privileg, dass Buchhandlungen als „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ offen halten können, in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern wieder gekippt worden. In den drei größten Bundesländern, die zusammen die Hälfte der Bevölkerung stellen, gelten jetzt wieder die Regeln des übrigen Nonfood-Einzelhandels.

In einer aktuellen buchreport-Umfrage im (überwiegend unabhängigen) Buchhandel bietet knapp die Hälfte Shopping mit Terminvergabe („Click & Meet“) an. Die Anbahnung erfolgt überwiegend per Telefon oder durch Erhebung der ...