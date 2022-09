Thalia will Filialnetz in Österreich ausbauen

Thalia will in Österreich expandieren und ist auf der Suche nach neuen Standorten. Dafür hat sich der Filialist mit Christian Spitzauer (51) einen Experten für Immobilien, Standorte und Wachstum an Bord geholt.

Spitzauer ist seit Mitte August Immobilien- und Expansionsmanager bei Thalia. In Salzburg ansässig, hat er sich nach verschiedenen Stationen im Vertrieb und Storeconsulting auf Franchise- und Einzelhandelsexpansion spezialisiert und für Modemarken wie s.Oliver, Comma, Liebeskind Berlin und Rinascimento gearbeitet.