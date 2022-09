Vom Rollkoffer zur Buchtüte: Leseförderung auf vielen Wegen

Leseförderung ist eine der Dauer-Aufgaben der schulischen Bildung. In Niedersachsen geht man die Herausforderung mit dem „Bücherkoffer Niedersachsen“ an. Die zugrundeliegende Idee ist griffig: Ab Herbst erhalten zunächst 30 niedersächsische Grundschulen jeweils einen auffällig hellblauen Koffer, der mit Kinderbüchern in bis zu 50 Sprachen bestückt ist. „Damit spiegelt er die – auch sprachliche – Vielfalt in unserer Gesellschaft und Schülerschaft in vielen Schulen wider. Die Bücher sind altersgerecht und so gestaltet, dass sie Neugier und Freude am Lesen wecken – und das mit Blick auf viele Nationalitäten“, heißt es in der Mitteilung des Kulusministeriums.