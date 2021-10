Klaus Magele ist neuer Geschäftsführer bei Morawa

Buchhandel, Handel, Personalia

Die österreichische Buchhandelskette Morawa erweitert ihre Unternehmensspitze: Klaus Magele wird neuer Geschäftsführer.

Seit dem 1. Oktober ergänzt Magele die Geschäftsführung des Bucheinzelhandels-Filialisten Morawa. Der gebürtige Grazer und ehemalige Geschäftsführer von Salamander Austria bringe mit seiner langjährigen Managementerfahrung im Bereich des filialisierten Fachhandels von der Markenpositionierung bis zum Shop-Konzept ein umfangreiches Know-how mit, heißt es in der begleitenden Pressemitteilung.

Durch die Erweiterung des Managements will Morawa zukünftig die stationären Bereiche aber vor allem auch die digitale Entwicklung des Unternehmens vorantreiben, um mehr Nähe zum Kunden zu gewinnen.

Kompetenz in der Beratung und im Service sowie eine besondere Atmosphäre, die sowohl in den Shops vor Ort als auch im Online-Portal alles zum Thema Buch bietet, seien die wichtigsten Aspekte eines Customer Experience Konzeptes. „Neben dem erlebbaren Einkaufsvergnügen liegt der Focus auf einem effektiven Supply-Chain-Management, denn eine rasche Lieferung ist heute für die Leserinnen und Leser selbstverständlich.“, so die Österreicher.

Morawa gehört im buchreport-Ranking zu den den Größten Buchhandlungen.