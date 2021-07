Best of Books heißt jetzt Thalia Retail Concepts

Buchhandel, Handel, Personalia

Der zu Thalia gehörende Nebenmarktspezialist Best of Books wird in Thalia Retail Concepts umbenannt. Der neue Name soll aussagekräftiger sein. Außerdem bekommt der Systemdienstleister einen neuen Chef.

„Ziel der Umbenennung ist es, von der starken Marke Thalia im deutschsprachigen Raum zu profitieren. Der Buchhändler zeigt damit verstärkt Flagge im Lebensmitteleinzelhandel und unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Marktes für das Gesamtunternehmen“, erläutert Thalia den neuen Markenauftritt. Best of Books war mit der Integration der Mayerschen 2019 ins Portfolio gewandert.

Der erste Nebenmarkt-Auftritt mit Thalia-Branding wurde im Juni in Kaiserslautern eröffnet, weitere Standorte sollen in den nächsten Monaten sowie 2022 folgen.

Handelsexperte Timo Pfeiffer wird neuer Chef beim Buchsystemdienstleister aus Aachen und berichtet in dieser Funktion direkt an den zuständigen Thalia-Geschäftsführer Ingo Kretzschmar. Mehr als 10 Jahre war Pfeiffer in verschiedenen Positionen beim SB-Warenhausbetreiber Real tätig − als Geschäftsleiter der Standorte Bedburg und Jülich und später als Ressortleiter für den Einkauf Elektro/Medien.

Erst Mitte Juni hatte Thalia den Zukauf von Spotlight bekannt gegeben. Mit beiden Unternehmen unter einem Dach könne Thalia zukünftig das gesamte Entertainment-Angebot aus einer Hand liefern, sagte Ingo Kretzschmar.