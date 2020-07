Thalia und Rossmann kooperieren beim Schulbuch-Vertrieb

Buchhandel

Der Schulbetrieb soll nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden. Für die Buchhändler steht damit das Schulbuchgeschäft vor der Tür. Der Filialist Thalia bietet gemeinsam mit Drogeriehändler Rossmann eine Bestellfunktion an – über WhatsApp.

Vom 26. Juni bis 22. September können Eltern dazu eine Liste mit den gewünschten Neuanschaffungen per Smartphone fotografieren bzw. Titel und ISBN als Nachricht eingeben und über WhatsApp an die angegebene Handynummer übermitteln. Name und Lieferadresse müssen ebenfalls als Nachricht angefügt werden. 2 bis 3 Tage später sollen die Bücher dann versandkostenfrei inklusive Rechnung via DHL zugestellt werden. Der Kunde wird per WhatsApp darüber informiert, wann die Bestellung geliefert wird. Der Service wird sowohl auf der Website als auch in die Filialen von Rossmann beworben sowie in einem Prospekt mit weiterem PBS-Schulbedarf.

Rossmann wird schon seit Jahren von B.O.B beliefert- einer Tochter der Mayerschen, die sich unter dem Dach von Thalia befindet. Zuletzt hatte der Drogeriehändler Rossmann angekündigt seine Verkaufszahlen an Media Control zu liefern.