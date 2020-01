Thalia übernimmt Buchhandlung Eckermann in Jever

Buchhandel, Handel

Thalia arbeitet weiter am Ausbau seines Filialnetzes: Anfang März übernimmt der Buchhandelsmarktführer die Buchhandlung Eckermann in der niedersächsischen Kleinstadt Jever. Die Details:



Inhaberin Alice Eckermann übergibt die Buchhandlung zum 1. März 2020 an Thalia.

übergibt die Buchhandlung zum 1. März 2020 an Thalia. Sie und ihr vierköpfiges Team werden übernommen. Eckermann selbst wird künftig als Leiterin der Buchhandlung arbeiten.

Die 200-qm-Buchhandlung liegt im Zentrum von Jever in der Fußgängerzone Neue Straße. Angeboten werden eine breitgefächerte Auswahl an Literatur sowie Geschenkartikel, Papeterie und regionale Artikel. Auch der Tolino-E-Reader ist Teil des Sortiments. „Mir war es wichtig, mein Geschäft nachhaltig für die nächsten Jahre aufzustellen und ich bin überzeugt, dass dies zusammen mit Thalia als Partner gelingen wird. Ich blicke positiv in die Zukunft, freue mich auf frischen Wind im neuen Jahr und darauf, meinen Kunden auch weiterhin den Weg zu neuen Geschichten zu weisen“, sagt Alice Eckermann zum Verkauf.

Das Veranstaltungsangebot der Buchhandlung soll fortgeführt werden, auch die Gutscheine behalten ihre Gültigkeit. Hinzu kommen sollen neue Services, u.a. soll es möglich sein, mobil und ohne Wartezeiten an der Kasse zu bezahlen.