Thalia übernimmt Buchhandlung Diekmann

Die nächste Buchhandlung in einer Kleinstadt wandert ins Portfolio des stationären Buchhandelsmarktführers: Silvia Dierken verkauft ihre Buchhandlung Diekmann in Dinklage an Thalia.



Die Details:

Die Übergabe erfolgt zum 1. Juni 2020.

Noch-Inhaberin Silvia Dierken bleibt Leiterin der Buchhandlung, auch die Mitarbeiter werden übernommen.

Das Profil der rund 500 qm großen Buchhandlung soll unter dem Dach von Thalia erhalten bleiben: Neben dem Buchsortiment gibt es auch Abteilungen für Schreib- und Spielwaren sowie eine Poststelle.

E-Reader sowie eine Anbindung an den Thalia-E-Commerce inklusive Click & Collect-Option. Das Geschäft firmiert künftig unter dem Namen Thalia Diekmann.

Dinklage ist eine Kleinstadt mit etwa 13.300 Einwohnern im Landkreis Vechta in Niedersachsen. Die Buchhandlung Diekmann ist die einzige im Ort und wird seit 22 Jahren von Silvia Dierken geführt. „Mit Blick auf die Herausforderungen, die der Einzelhandel hat, braucht es zukunftsweisende Konzepte, damit die Kunden auch morgen noch im stationären Handel einkaufen“, sagt sie. Unter dem Thalia-Dach wolle sie ihre Buchhandlung nachhaltig für die Zukunft aufstellen.

Thalia ist in Niedersachsen bereits mit rund 40 Buchhandlungen vertreten. Im Umkreis von 40 km betreibt Thalia bereits Buchhandlungen in Cloppenburg, Vechta und, seit 2019, die ehemalige Buchhandlung Gottlieb in Bramsche.