Raimund Fellinger gestorben

Personalia

Der langjährige Cheflektor des Suhrkamp Verlags, Raimund Fellinger, ist am Samstag im Alter von 68 Jahren in Frankfurt am Main gestorben. Das teilte der Verlag mit.

Fellinger, geboren 1951 in Dillingen (Saarland), war seit 1979 bei Suhrkamp als Lektor tätig. Seit 2006 war er Cheflektor und seit 2010 zusätzlich auch Cheflektor des Insel Verlags. Als Lektor und Herausgeber betreute er u.a. die Werke von Uwe Johnson, Thomas Bernhard und Peter Handke.