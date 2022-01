Thalia setzt künftig auf den Bücherwagendienst von Zeitfracht

Buchhandel, Logistik

Zeitfracht hatte in den vergangenen Monaten einige Verlage für seine Verlagsauslieferung gewonnen, doch dieser Neuzugang besitzt fraglos eine besondere Strahlkraft: Thalia heißt der neue Kunde des Bücherwagendienstes. In Zukunft werden alle Verlagsbeischlüsse von der Zeitfracht transportiert, seit Wochenbeginn läuft der Umzug, die gesamte Umstellung werde im ersten Quartal abgeschlossen sein, teilt Zeitfracht am Mittwoch mit.

In Zukunft werden also alle Verlagsbeischlüsse von der Zeitfracht transportiert, dazu gehören auch die Anlieferungen in das Zentrallager und die Feinverteilung in die einzelnen Filialen. Die Vereinbarung sei „langfristig“ angelegt, heißt es.

Thalia selbst wollte den Wechsel nicht über die Pressemitteilung hinaus kommentieren, sicher werden wirtschaftliche Gründe eine wesentliche Rolle gespielt haben.

Zeitfracht-Vorstandsmitglied Thomas Raff teilt mit: „Wir sind sehr dankbar, dass wir in Zukunft den wichtigen Transportbereich für Thalia und seine Vertriebspartner übernehmen dürfen. Unser bisheriges Dienstleistungs-Portfolio aus Barsortiment, Verlagsauslieferung, zentralem Wareneingang und Print on Demand wird damit jetzt um einen weiteren Baustein ergänzt. Durch die damit verbundene höhere Auslastung der Transportfahrzeuge werden alle unsere Kunden profitieren. Auch die CO2-Emission pro ausgelieferter Wanne beziehungsweise Paket wird dadurch deutlich verbessert.“

Zuletzt hatte Zeitfracht angekündigt, seinen Erfurter Standort deutlich auszubauen – auch ein Signal für künftiges Wachstum, wie das Unternehmen Ende 2021 mitteilte.