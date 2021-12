Zeitfracht erweitert Logistikzentrum in Erfurt

Buchhandel

Zeitfracht expandiert: Der Medienlogistiker baut am Standort Erfurt ein neues Palettenlager. Dafür hat das Unternehmen unmittelbar angrenzend an sein Logistikzentrum im Norden Erfurts ein etwa 35.000 qm großes Grundstück erworben.

Mit dem Neubau will Zeitfracht dem gestiegenen Auftragsvolumen Rechnung tragen und „vor allem für weiteres Wachstum gut gerüstet“ sein, heißt es in einer Medienmitteilung. Durch die Lage könne das neue Palettenlager optimal in bestehende Abläufe und Warenflüsse integriert werden und mit ausreichend Kommissionier- und Bearbeitungsflächen die Kapazität von Zeitfracht erweitern.

„Dass wir an unserem Logistik-Standort Erfurt Wachstumspotenziale erkennen und uns auf die Zukunft vorbereiten, haben wir den vielen Menschen zu verdanken, die ihre Bücher in den Buchhandlungen Deutschlands und Österreichs bestellen und kaufen“, lässt sich Thomas Raff, Vorstand der Zeitfracht Gruppe und Sprecher der Geschäftsführung, zitieren. Neben dem stationären Buchhandel verweist er auch auf die positive Entwicklung des Logistik-Geschäfts mit Unternehmen, die Zeitfracht mit der Abwicklung ihres Onlinehandels beauftragen: „Auch für diesen Geschäftszweig wollen wir Wachstumsmöglichkeiten schaffen.“

Auch Medienversender Weltbild erweitert seine Logistik und baut ein neues Versandzentrums in Augsburg, um das wachsende E-Commerce-Geschäft zu stärken.