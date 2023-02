Zeitfracht erweitert Logistikstandort Erfurt

Buchhandel, Logistik, Verlage

Zeitfracht expandiert weiter: Der Medienlogistiker baut am Standort Erfurt eine neue Logistikeinheit mit 45.000 qm Fläche. Die Halle entsteht auf dem Areal des Güterverkehrszentrums (GVZ) der Landeshauptstadt derzeit unter dem internen Namen „Erfurt II“. Der Rohbau ist bereits fertiggestellt.

Der Neubau soll vorwiegend für die Verlagsauslieferung genutzt werden, heißt es in einer Medienmitteilung. Mit der Erweiterung wachse die zusammengefasste Logistikfläche um knapp 20%.

Das Unternehmen begründet den weiteren Ausbau mit einem wachsenden Kundenstamm: Aktuell gewinne Zeitfracht Medien neben neuen Verlagen auch weitere Kunden aus dem Bereich Retail-Logistik und im B2C-Fulfillment-Geschäft. Damit könne der Logistiker sich „auch über die Medienbranche hinaus gut positionieren“, heißt es weiter.

Für viele dieser Kunden übernehme Zeitfracht neben der Logistik auch das komplette Marketing sowie die Betreuung des Onlineauftritts und die Distribution für den stationären Handel und organisiere so den Markteintritt neuer Anbieter in ganz Europa „komplett aus einer Hand“.

Thomas Raff, Zeitfracht Vertriebsvorstand und Sprecher der Geschäftsführung erwartet die Inbetriebnahme noch in diesem Sommer: „Wir möchten mit dieser Neuinvestition unsere Fläche in der Auslieferung und Lagerung erweitern und damit gerade auch kleineren und mittleren Verlage eine neue Heimat bieten. Wir haben den Standort im GVZ Erfurt außerdem bewusst gewählt, um Synergien mit unserem bestehenden Erfurter Standort zu nutzen. Zudem schaffen wir unter dem Sicherheitsaspekt so zusätzliche Logistikredundanzen und können somit den zukünftigen Herausforderungen bei drohenden Engpässen besser begegnen.“

In das Neubauprojekt investiert die Zeitfracht Gruppe insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag.

Zuletzt hatte Zeitfracht Ende 2021 am Standort Erfurt ein neues Palettenlager gebaut auf einem 35.000 qm großen Grundstück unmittelbar angrenzend an sein Logistikzentrum.