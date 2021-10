Zeitfracht gewinnt drei neue Verlage für die Verlagsauslieferung

Aus den Unternehmen, Logistik

Zeitfracht liefert ab dem 1. Oktober 2021 für den Gmeiner-Verlag aus. Damit gewinnt Zeitfracht den dritten Verlag innerhalb weniger Monate als Auslieferungs-Kunde. Der Gmeiner-Verlag ist neben Thrillern und historischen Romanen auf Regionalkrimis über alle deutschsprachigen Gebiete sowie Kultur- und Reiseführer spezialisiert.



Bereits seit Juni übernimmt Zeitfracht die Auslieferungen für den Adrian Verlag und Wimmelbuchverlag, welche insbesondere für Bilderbücher, Wimmelbücher, Erstlesebücher sowie Romanreihen für junge Leserinnen und Leser bekannt sind. Das dazugehörige Imprint „NeunZehn“ mit seinen vegetarischen und veganen Kochbüchern richtet sich an die immer größer werdende Zielgruppe der Menschen, die eine nachhaltige Lebensweise bevorzugen.



„Wir freuen uns sehr über alle Neuzugänge, vor allem weil die Verlagsprogramme bestens zu uns passen. Der Adrian Verlag und Wimmelbuchverlag fördern den Nachwuchs und setzen die Weichen für Wortschatz, Sprache, Ausdruck und Sprechfreudigkeit. Der Gmeiner-Verlag ist wiederum mit seinen regionalen Krimis nicht mehr wegzudenken aus der Szene und hat eine sehr große Fangemeinde. Die Verlage können ihre vertrieblichen Ziele sehr gut bei uns umsetzen und werden durch die Synergien zwischen Verlagsauslieferung und Barsortiment sowie unsere ERP-Lösung VA.MAX mit einem Online-Informationssystem und einer Data-Warehouse-Anwendung für vielfältige Auswertungen rund um Vertrieb und Marketing ideal unterstützt“, sagt Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der Zeitfracht GmbH.



Sowohl der Adrian Verlag und Wimmelbuchverlag als auch der Gmeiner-Verlag nehmen an der Versandgemeinschaft teil, die alle Verlage der Zeitfracht Verlagsauslieferung einbezieht und dadurch Handelskunden sehr große Bündelungspotentiale bietet. Mittlerweile vertrauen über 300 Kunden und Hersteller ihre Bücher und Produkte zur Lagerung und Auslieferung der Zeitfracht GmbH an.