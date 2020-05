Diese Hilfen nutzen Buchhändler in der Krise

Buchhandel, Handel

Viele Buchhändler haben sich während des Lockdowns per Online-Shop, Social-Media-Beratung, Fahrradkurier und Abholfach ein Stück ihres Umsatzes erhalten können. Damit war der Buchhandel findiger und erfolgreicher als andere Branchen. Aber zum Überwasserhalten hat das in den meisten Fällen nicht gereicht.

Staatliche Stütze



Welche Unterstützungsmaßnahmen haben Sie zur wirtschaftlichen Stabilisierung genutzt?

Das hat buchreport vergangene Woche Buchhändler gefragt (s. Umfragekasten unten). Knapp 500 der Umfrageteilnehmer, in der Regel unabhängige Buchhändlerinnen und Buchhändler, haben sich dazu wie folgt eingelassen (Mehrfachantworten waren möglich):

77% haben Soforthilfen der öffentlichen Hand in Anspruch genommen.

der öffentlichen Hand in Anspruch genommen. 56% haben Kurzarbeitergeld erhalten.

erhalten. 8% arbeiten mit einem Überbrückungskredit.

Eine kleine Minderheit von Buchhandlungen gibt an, Unterstützung beantragt, aber (noch) nicht erhalten zu haben. In einigen Fällen wurde gespart, indem Mini-Jobs ausgesetzt wurden. Einige Händler geben explizit an, private Rücklagen eingesetzt zu haben.

Immerhin 7% melden, keine Unterstützung in Anspruch genommen zu haben, oft mit dem Hinweis, dass die Umsätze auskömmlich gehalten werden konnten.

Sparen an der Miete

Haben Sie mit dem Vermieter Ihres Ladens verhandelt?

Keine Miete zahlen zu wollen, weil der Laden nicht genutzt werden kann, diese Option wurde von großen Marktteilnehmern anderer Branchen während des Lockdowns öffentlich verkündet. Von den Buchhändlern in der buchreport-Umfrage gibt die Hälfte an, mit ihrem Ladenvermieter gesprochen zu haben. Manche berichten vom Glück, dass Vermieter selbst aktiv vorübergehend auf Miete verzichteten. Das Ergebnis von Mietgesprächen:

34% verabredeten eine Stundung der Miete

der Miete 28% erreichten einen Nachlass

6% konnten Nachlass und Stundung erreichen.

Für ein knappes Drittel (32%) verlief das Vermietergespräch über eine Kulanz dagegen nicht erfolgreich.

Von der anderen Hälfte der Buchhändler, die nicht über die Mieten gesprochen haben, bewirtschafteten 7% einen Laden in eigener Immobilie.

Dieser Beitrag stammt aus dem buchreport.express 19 (7. Mai), hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.