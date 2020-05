Aus den Unternehmen

Mario Max, freier Verlagsvertreter in Bayern mit Hauptverlag Suhrkamp, übernimmt weitere Vertretungen in Bayern. Ab sofort ist er Ansprechpartner in Bayern für Edel kids books; ab 1. Juni 2020 außerdem für die Verlage Hirmer sowie Klinkhardt & Biermann. Alle drei Verlage liefern bei KNV Zeitfracht aus.

Weitere Informationen auf seiner Website http://www.mario-max-verlagsvertretungen.de, Kontakt mario.max@gmx.net