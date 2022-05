»Sprecht mit den Kunden«

Handel

In Österreich werden ähnlich dem Deutschen Buchhandlungspreis in jedem Jahr besonders erfolgreiche Buchhandelskonzepte ausgezeichnet. Die aktuell ausgewählten 5 Preisträger geben persönliche Einblicke in ihr Handeln.

Auszeichnungen dienen der öffentlichen Wertschätzung und Ermutigung, aber auch als Vorbild. Im April wurde der Österreichische Buchhandlungspreis zum sechsten Mal durch das Bundeskulturministerium und den Hauptverband des Österreichischen Buchhandels vergeben. Mit Tyrolia in Innsbruck wurde erstmals auch eine Buchhandlungsfiliale undotiert ausgezeichnet. Je 10.000 Euro und ein Gütesiegel erhielten diese 5 unabhängigen Buchhandlungen:

Claus Mitterbauer, Purkersdorf

Pfeifenberger, Tamsweg

Buch-Papier Pokorny, Oberwart

Oechsli Buch & Papier, Wien

Stadtbuchhandlung Liezen, Liezen.

buchreport hat Einblicke in ihre Entstehungsgeschichte, ihre schönsten Erlebnisse und Herausforderungen eingefangen.

Oechsli Buch & Papier, Wien

Nina Oechsli: „Ich habe als Schweizerin früher ein Praktikum beim Zsolnay/Deuticke Verlag gemacht und war so begeistert von Wien, dass ich unbedingt zurückkommen wollte. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ich dieses Lokal entdeckt habe und wusste: Das ist es. Seitdem gibt es einige sehr schöne Erlebnisse. Die Blumen, Schokoladen, Früchte etc., die ich geschenkt bekomme von meiner Kundschaft, die so viel mehr ist als das. Da war z.B. die Kundin, die die Buchhandlung wegen ihres Zahnarzts nebenan entdeckt hat und mehrere Stunden ruhig und glücklich in den Büchern versunken ist. Und dann mehrere Stapel Bücher nach Hause trug. Oder der belesene Opernstar, der mir statt eines Philosophiebuchs die Fußballschuhe seines Sohnes in die Hand drückt zur Zwischenlagerung. Der Mops, der meinen Schaukelstuhl anpinkelte, gehört allerdings nicht dazu.

Bei der Buchauswahl habe ich keine Tricks, ich verlasse mich auf meine Erfahrung und Neugier. Ich bestelle nur, was ich auch privat kaufen würde. Ein Glück, dass das funktioniert. Ich gehe in jede Buchhandlung gern und bleibe dort am längsten, wo ich überrascht werde. Egal ob vom Sortiment, der Gestaltung, der Atmosphäre. Der Online-Handel ist harte Konkurrenz. Der Druck, keine Fehler machen zu dürfen und etwas ganz Besonderes bieten zu müssen, kann groß werden. Es wird von mir mehr verlangt als von anonymen Konzernen.

Vom Preisgeld habe ich Kunst gekauft, werde in Bücher investieren und eine Feier für meine Kundschaft organisieren. Dieser gebührt ein großes Dankeschön.

Mein Tipp für andere Buchhändler? Lesen, zuhören, lächeln, nicht verzweifeln, geduldig sein, lesen, auch mal nichts tun, wissen, was man will.“

Stadtbuchhandlung Michaela Santer, Liezen

Michaela Santer: „Ich habe diese Buchhandlung als lange geführte Buchhandlung 2001 übernommen. Warum? Weil es einfach die einzige Branche ist, in der ich arbeiten möchte. Und weil man sich als Selbstständige am besten verwirklichen kann und über das Sortiment selbst entscheidet. Mein schönstes Erlebnis bisher war, als meine Mitarbeiterin nach 6 Jahren bei mir in Pension ging und sich bei mir für ihre schönsten Berufsjahre bedankt hat. Da kamen mir die Tränen. Das ist ein unglaublich schönes, wertschätzendes Gefühl gewesen.

Für unsere Personalisierung gibt es kein Rezept. Man muss es gern tun, ehrlich bleiben und das Produkt Buch lieben. Ich sehe nie den Umsatz als erste Priorität. Wenn Kunden unseren Empfehlungen blind vertrauen, sich auf Neues einlassen, ist das wunderbar. Die Vielfalt in manchen Buchhandlungen ist too much, darum nutzen viele unser Buch-Abo oder ein Blind Date und eben unser ausgewähltes Sortiment.

Ich selbst gehe gerne in kleine inhabergeführte Buchhandlungen. Aber ich stöbere genauso in Filialbuchhandlungen, muss dort aber immer aufpassen, dass ich nicht anfange zu bedienen und aufzuräumen. Berufskrankheit.

Corona hat die ganze Einkaufsgesellschaft verändert, den stationären Handel an sich. Wir hatten zum Glück schon vor Corona einen Online-Shop, dieser hat uns 2020 im Frühjahr vor großen Schäden bewahrt, und hat sich jetzt eingependelt. Er wird großteils von Stammkunden, aber auch immer wieder von Neukunden genutzt.

Mit dem Preisgeld verbringe ich einen gemütlichen Abend mit meinem Mann und meinen zwei Kolleginnen. Für den Sommer haben wir ein Lesefest geplant, wo wir Autoren und Kunden einladen. Natürlich verschlingt auch die Homepage Geld und wird einen Teil davon abbekommen. Ein Schwerpunkt in der Zukunft muss sein, das sehe ich als Verpflichtung: Kindern Spaß am Lesen zu vermitteln.

Mein Tipp für andere Buchhändler? Vertrauen sie ihren Mitarbeitern, gönnen sie sich unbedingt Tage für sich. Zum Lesen braucht man Zeit, das ist meine Rückzugsoase und beim Wandern hol ich mir Kraft, da kommen auch neue Ideen.“

Pfeifenberger, Tamsweg

Wolfgang Pfeifenberger: „Literatur hat mich schon immer bewegt, und sehr früh auch wusste ich bereits, dass ich selbstständig arbeiten wollte. So habe ich diesen Schritt in die berufliche Selbstständigkeit tatsächlich im Alter von 20 Jahren gewagt. Mein bisher schönstes Erlebnis war defi­nitiv die Gründung meines eigenen Ver­lages. Vom Handel in die Produktion überzugehen, das war spannend und herausfordernd. Als ich den ersten Titel – erschienen im Wolfgang Pfeifenberger Verlag – in Händen hielt, war das ein großer Moment.

Es können viele verschiedene Zugänge zum Buch gewählt und gelebt werden: Mit Lesungen kann man wunderbar die Brücke zwischen den Autorinnen und Autoren direkt hin zur Leserschaft bauen. Mittels solcher öffentlicher Zusammenkünfte kann auch die Brücke zwischen jüngerem und älterem Lesepublikum geschlagen werden, Menschen, die sich alle für dieselbe Literatur interessieren – gerade im Anschluss an eine Lesung kann es zu regem Austausch zwischen all diesen Beteiligten kommen. Wir wollen heuer sogar die Brücke vom Buch in die Theaterwelt errichten: Eine Lesung kann durch Gestik, Mimik und Stimme einer Schauspielerin, eines Schauspielers noch einmal ganz anders auf das Publikum wirken. Ja, und viele unserer Leserinnen und Leser haben sich aus diversen Sorgen in den letzten Monaten sehr in ihre vier Wände zurückgezogen. Wir möchten diese Menschen mit interessanten Angeboten wieder von ihrem Wohnzimmer-Sofa hinein in den Veranstaltungssaal locken und gemeinsam die Freude an guter Literatur aufleben lassen!

Am liebsten gehe ich immer in die Buchhandlung in Orten, in denen ich gerade meinen Städteurlaub verbringe.

Aktuell ist die größte Herausforderung wohl, dass das Buch seinen Stellenwert als Kulturgut weiterhin beibehält, folglich auch der gebundene Ladenpreis gesichert bleibt. Die Digitalisierung schreitet voran, jüngere Generationen sind die Verwendung diversester Medien gewöhnt – eben auch, um Literatur zu ‚konsumieren’. Und doch kann man als Buchhändler die Liebe zum Buch schüren und aufrechterhalten.

Während der Coronakrise habe ich gelernt, parallel auf beide Vermarktungskanäle zu setzen: analog und digital. Der Kontakt mit der Kundschaft vor Ort hat stets den wichtigsten Stellenwert in meiner täglichen Arbeit, das hat sich auch in Zeiten von Corona gezeigt. Wir verbessern uns täglich in der Bewerbung, dem Marketing, der Digitalisierung (Website, Facebook, Instagram, Online-Shop) – hier heißt es stets, up-to-date zu sein, ansprechend zu präsentieren und zu kommunizieren.

Mit dem Preisgeld möchten wir erfolgreich unser Konzept ‚Bücher bauen Brücken’ umsetzen – mit allem, was dazu gehört: gute Bewerbung, gute Kommuni­­­kation mit der interessierten Leserschaft, interessante Vorbereitung und gelungene Lesungsabende für die Autoren wie das Publikum. Die Einbindung der Schulen (Lesungen in Schulen) sowie der öffent­lichen Bibliotheken der Region (Vorbereitungsabende zu den Lesungen) bekommen hier besonderes Augenmerk. So soll das Ganze ein nachhaltig umsetzbares Konzept sein, das sich in zeitlich greifbarer Nähe zu einem etablierten Literaturschwerpunkt im Biosphärenpark Lungau wandeln soll.

Mein Tipp für andere Buchhändler: Sprecht mit dem Kunden, der Kundin über Literatur. Der Austausch mit der Kundschaft ist das Maß aller Dinge in unserem Beruf und, so man will, für die Berufung als Buchhändler – und dies in allen Facetten, persönlich im Geschäft ebenso wie mit Text und Bild über die diversen digitalen Kanäle.“

Claus Mitterbauer, Purkersdorf

Claus Mitterbauer: „Der Impuls zur Gründung einer eigenen Buchhandlung entstand bereits in meinem 2. Lehrjahr. Im Laufe der Zeit wuchs meine Liebe zu diesem Beruf, der Menschen und Bücher lebendig verbindet. Mit 29 wurde der Wunsch erfüllt, selbstständig, sein eigener Herr zu sein.

Es gibt viele Momente, die mich berührten, glücklich machten und bereicherten. Seien es Kinder gewesen, die mit ihrer unbedarften, unbändigen Freude die Buchhandlung erfüllten, Gespräche mit Kundinnen und Kunden, die meinen Horizont erweiterten, Begegnungen mit Autorinnen und Autoren, die in den letzten 30 Jahren bei uns lasen.

Unter Purismus verstehen wir in erster Linie: keine Nonbooks. Unsere Schwerpunkte liegen auf zeitgenössischer österreichischer und internationaler Literatur und dem Kinderbuch, das bei uns gepflegt wird, da hier der Samen für die zukünftigen Leserinnen und Leser gelegt wird.

Die größten Herausforderungen für mich als Buchhändler sind einerseits, mich selbst und den Moment zu erkennen, andererseits in dem durch die transnationalen Konzerne verzerrten Wettbewerb zu bestehen. Durch die Coronakrise wurde unseren Kundinnen und Kunden das Regionale bewusster, da die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war. Der Mail-Verkehr hat sich intensiviert, ansonsten sind wir unserer beratungsinten­siven Arbeitsweise treu geblieben.

Mit dem Preisgeld werden wir weitere Lesungen veranstalten, wenn möglich unser 30 Jahr-Fest nachholen und in Bücher investieren.

Unser Tipp an die Kolleginnen und Kol­legen: Die eigenen Kompetenzen wert­zuschätzen und dadurch die Vielfalt des Buchhandels zu pflegen, denn nur durch einen Diskurs in der Buchhandlung und zwischen den Buchhandlungen kann eine lebendige, offene Gesellschaft bestehen.“

Buch-Papier Pokorny, Oberwart

Jürgen Pokorny: „Gegründet 1906 führe ich das Unternehmen in der 4. Generation. Die unglaublich große Anzahl an Glückwünschen unserer Kunden zum Buchhandlungspreis gehört zu den bisher schönsten Erlebnissen.

Durch Veranstaltungen ist es den Leserinnen und Lesern möglich, in einen direkten Kontakt mit den Autorinnen und Autoren zu treten und diese auch im Gespräch persönlich kennenzulernen und viele Details sowie die Geschichten hinter den Büchern zu erfahren. Die schulische Leseförderung ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Konzeptes, da wir auf diesem Weg das Interesse am Buch bereits bei den Kleinsten wecken können. Regionalität ist ein Teil unserer Identität und unseres Selbstverständnisses, für ein Unternehmen, das seit 116 Jahren in der Region, im Dienste des Buches, tätig ist.

Meine größte Herausforderung ist, meine Buchhandlung noch mehr zu einem Ort des Verweilens und der Begegnung zu machen. Das Preisgeld wird in die Renovierung der Buchhandlung investiert.“

Redaktion: Hanna Schönberg