Social Media zeitsparend pflegen

Oft fehlt in der täglichen Routine die Zeit für die optimale Betreuung der Social-Media-Aktivitäten. Wie Sie Facebook, Instagram und Co. auch mit wenig Zeitaufwand effektiv bespielen, betreuen und auswerten können, zeigt Monika Skandalis im Live-Webinar. Sie verrät viele Tricks und Tipps aus der Praxis und empfiehlt nützliche Tools, die Ihnen die tägliche Social Media-Arbeit erleichtern können.

Inhalt:

Wie der Einsatz von Redaktionsplänen und Themenbaukästen Zeit spart

Qualität vor Quantität: Wie Sie regelmäßig und trotzdem zeitsparend posten

Wie Sie mit festgelegten Bildmotiven und Vorlagen Posting-Inhalte effektiv erstellen

Community Management für Eilige: Wie die zeitsparende Kanalbetreuung gelingt

Zeitsparende Auswertung und Monitoring: Wie Sie Ihre Aktivität zielgerichtet auswerten

Wie Sie dabei Unterstützung von den passenden Tools bekommen

Referentin

Monika Skandalis verantwortet als Marketing Managerin bei der Online-Agentur Bilandia die Konzeption und Umsetzung von Kampagnen mit Fokus Social Media. Zuvor studierte sie nach ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin Buchwissenschaft an der LMU München und war u.a. bei der Agentur We are Social und dem Ullstein Verlag tätig.

Termin: 25. März 2020, 11 Uhr

Kosten

69 Euro für buchreport-Abonnenten (zzgl. MwSt.)

99 Euro für reguläre Teilnehmer (zzgl. MwSt.)

ohne Zusatzkosten für Flatrate-Nutzer