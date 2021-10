Die Anwälte Christian Russ (61) und Dieter Wallenfels (87) bewachen und verteidigen die Preisbindung im Auftrag der deutschen Buchverlage, der 87-jährige Wallenfels bereits seit 55 Jahren. Sie beraten und klagen und mahnen immer auch wieder die Verlage und Buchhändler selbst, mit ihrem Verhalten keine Löcher in dieses Fundament der Buchbranche zu bohren. In ihrem jüngsten Arbeitsbericht ist der Ton schärfer als in manch früheren Jahren. Die mit dem Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG) von 2002 verbundenen Ansprüche scheinen sich immer weniger zu erfüllen.

„Die Konzentration im Buchhandel, der entgegenzuwirken erklärtes Ziel der Buchpreisbindung ist, nimmt zu“, schreiben die Preis­bindungstreuhänder Wallenfels und Russ, in ihrem gerade abgeschlossenen „Arbeitsbericht 2021“. Sie verweisen namentlich auf den Zusammenschluss von Thalia, Mayersche und Osiander, thematisieren die Gefahr der Ausnutzung von Marktmacht und pointieren die damit verbundene Gefahr der Rabattspreizung.