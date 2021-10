Andrea Heumann liest Bernhard Aichner

Bücher und Autoren, Handel

Andrea Heumann, langjähriges Mitglied der Geschäftsführung von Thalia in Österreich, ist seit dem 1. Oktober neue Geschäftsführerin im Leitungsteam Österreich und verantwortet unter anderem die Bereiche Marketing, E-Commerce & Digitales, Supply Chain Management sowie den kaufmännischen Bereich. Sie hat die Stelle von Thomas Zehetner übernommen, der das Unternehmen zum Ende des Jahres verlässt. Sie empfiehlt den neuen Krimi „Gegenlicht“ des österreichischen Bestseller­autors Bernhard Aichner. Der Fall spielt in Berlin und handelt von einem Mann, der als blinder Passagier im Fahrwerkraum eines Flugzeugs mitreist, in den Tod stürzt und dabei im Garten einer Villa landet. Presse­fotograf Bronski und seine Kollegin Svenja Spielmann nehmen die Spur in einer Welt des schönen Scheins auf. Darum gefällt die Geschichte Andrea Heumann: „Grandiose Unterhaltung in Rot-Weiß-Rot! In Aichners neuen Krimi-Serie wird Pressefotograf Bronski plötzlich zum Ermittler in einem sehr privaten Fall, den er längst für sich zu den Akten gelegt hat. Aichner schafft es, mich durch die Geschichte zu treiben, als ob ich selbst dabei wäre. Sein einzigartiger Schreibstil hat mir schon manche schlaflose Nacht gebracht.“

Bernhard Aichner Gegenlicht, 320 S., 17 €, btb, ISBN 978-3-442-75917-0