SCM Verlagsgruppe: Alexander Weinstock ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer

Personalia, Verlage

Die SCM Verlagsgruppe hat einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Alexander Weinstock (55) hat die Aufgabe zum 1. Oktober übernommen, wie das Unternehmen mitteilt.

An der Seite von Christian Brenner (Geschäftsführung Verlage, CEO) werde der promovierte Diplom-Kaufmann und Jurist die Verantwortung für die kaufmännischen Aufgaben in der Leitung der Verlagsgruppe übernehmen, heißt es weiter.

Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer Marco Abrahms (52) war sechs Jahre lang Geschäftsführer und scheidet nach dem Abschluss einiger Großprojekte in der SCM Verlagsgruppe auf eigenen Wunsch hin aus.

Weinstock war in unterschiedlichen Medienunternehmen der Zeitschriften-, Zeitungs- und Buchverlagsbranche tätig. Zuletzt war er kaufmännischer Geschäftsführer der SDZ Druck und Medien, einer mittelständischen Mediengruppe in Aalen mit rund 300 Mitarbeitenden.

Die SCM Verlagsgruppe mit ihren Verlagen ist nach eigener Angabe das größte konfessionelle Verlagshaus in Deutschland und vertreibt christliche Medien wie Magazine, Bücher, Musik und Filme an den konfessionellen und allgemeinen Buchmarkt sowie an eigene Buchhandelsfilialen, mehrere Online-Portale und direkt an den Kunden.