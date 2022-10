Regierungsplan: Onleihe-Kompromiss in Jahresfrist

Bibliotheken, Buchhandel, Digital, E-Book, Verlage

Vor einem Jahr haben Verlage und Autoren ein Zeichen gesetzt – zur Frankfurter Buchmesse 2021, aber vor allem zu den damaligen Koalitionsverhandlungen der Ampel-Bundesregierung. In der Kampagne „Fair Lesen“ ging es um die hochstrittigen Bedingungen, zu denen öffentliche Bibliotheken populäre E-Books, überwiegend Romane, verleihen dürfen.

Der Streit geht ums Geld und um die Kernfrage, ob Bibliotheken E-Books sofort nach Erscheinen ausleihen dürfen oder ob Verlage sie erst mit einem Zeitabstand für die „Onleihe“ freigeben können, um die E-Book-Verkäufe nicht zu beeinträchtigen.

Der im November 2021 verabschiedete Koalitionsvertrag gab sich dann völlig offen mit dem schönen Ziel „faire Rahmenbedingungen beim E-Lending in Bibliotheken.“ Das Thema war im Handling der diversen allgemeinen Krisen in den Hintergrund gerückt, wird jetzt aber angegangen. Börsenvereins-Justiziar Christian Sprang berichtete jetzt am Rande der Frankfurter Buchmesse 2022 von einer Auftaktveranstaltung in Berlin mit Vertretern des Justiz- und des Wirtschaftsministerium sowie des Kanzleramts und Autoren-, Bibliotheks- und Verlagsverbänden. Unter Federführung der Beauftragten für Kultur und Medien (BKM), Staatsministerin Claudia Roth (Die Grünen) soll der E-Lending-Knoten innerhalb eines Jahres durchgeschlagen werden.

Studie soll Verkaufs- und Verleihmarkt vermessen

Den Auftakt wird Sprang zufolge eine im November angestoßene Marktforschungsstudie bilden, in der die Größenordnungen und Wechselwirkungen zwischen dem von Autoren, Verlagen und Buchhandel gestalteten E-Book-Markt und dem Angebot und der Nutzung von E-Books aus dem Portfolio der Bibliotheken, das für Nutzer im Rahmen pauschaler Bibliotheksnutzungsgebühr kostenlos ist.

2019 hatte bereits der Börsenverein eine Studie in Auftrag gegeben, derzufolge die „Onleihe“ die wirtschaftlichen Interessen von Autoren und Buchbranche beeinträchtigt.

Der Interessenskonflikt »Windowing«

In der entscheidenden Frage prallen die Interessen aufeinander: