Pubiz meets Innovation: Wie Start-up-Kultur bei Storydocks gelebt wird

Wenn Verlage in neuen Geschäftsbereichen wachsen wollen, haben sie mehrere Möglichkeiten: Sie können diese neuen Geschäftsmodelle im angestammten Haus nach und nach aufbauen, Zukäufe tätigen, oder sie gründen eine spezialisierte Tochterfirma aus, die sich ganz auf die Besetzung der neuen Märkte konzentriert.

Die Verlagsgruppe Oetinger ist den letztgenannten Weg gegangen. Sie bündelte 2015 verschiedene Aktivitäten im Umfeld neuer digitaler Kindermedien in der Marke StoryDocks. StoryDocks öffnete sich auch für fremde Kapitalgeber. 2018 erfolgte als letzter Schritt die Ausgründung in eine eigene GmbH.

Welche Vorteile hat diese Bündelung, wie wird Start-up-Kultur neben dem Mutterunternehmen gelebt und wie geht es weiter?

Unternehmensberater Ehrhardt F. Heinold trifft in der Gesprächsreihe „Pubiz meets Innovation“ einmal im Monat freitags Innovationsführer zum 30-minütigen Dialog über aktuelle Projekte und Themen, die die Branche nach vorne bringen. Dieses Mal: Till Weitendorf, Geschäftsführer von StoryDocks. Kostenlose Anmeldung unten.

Die kostenlose Teilnahme an der Gesprächsreihe wird ermöglicht durch Xpublisher.

Gast:

Till Weitendorf entstammt der Oetinger-Gründerfamilie Weitendorf und trat 2005 in die Geschäftsführung der Gruppe ein. Unter seiner Ägide engagierte sich Oetinger ab 2009 in verschiedenen neuen Geschäftsbereichen. 2018 übernahm Weitendorf die Geschäftsführung der von Oetinger ausgegründeten StoryDocks GmbH.

Moderator:

Ehrhardt Heinold ist seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter der Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung und hat in dieser Zeit zahlreiche Projekte zur (digitalen) Strategieentwicklung im Medienmarkt begleitet und dabei Businesspläne u.a. zu Start-ups und Verlagsfusionen erstellt. Er ist als Tagungsleiter, Moderator und Seminarleiter tätig. Zum Thema Innovation und Business Development in Verlagen hat Heinold eine Vielzahl von Vorträgen gehalten, Fachartikel veröffentlicht und an diversen Studien mitgewirkt. Heinold zählt laut Fachmagazin Kresspro zu den 25 wichtigsten Medienberatern.

Termin:

Fr, 24. September 2021, 14 Uhr