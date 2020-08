Pubiz meets Innovation: Neue Gesprächsreihe mit Ehrhardt Heinold

Innovation & Wandel, Management, Veranstaltung, Verlage

Trends, Unternehmenskultur und New Business stehen im Fokus der neuen Reihe „Pubiz meets Innovation“ mit Ehrhardt Heinold. Freitags am Ende eines Monats von 14 bis 14:30 Uhr trifft der Unternehmensberater Innovationsführer aus der Publishing-Branche zum digitalen Gespräch – Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht. Dabei erfahren Sie Details, Wissenswertes und Ansätze aktueller Projekte, von denen die gesamte Buchbranche profitieren kann. Die Teilnahme ist bis auf weiteres kostenlos.

Die Termine im Überblick:

Fr, 25. September, 14 Uhr: Innovation meets Trends – Verlegen am Puls der Zeit mit dem Label „Migo“, mit Carmen Udina und Thilo Schmid (Oetinger)

und Fr, 23. Oktober, 14 Uhr: Innovation meets Culture – Unternehmenskultur als Voraussetzung für Innovationen, mit Joachim Rotzinger (HaufeLexware)

Fr, 27. November, 14 Uhr: Innovation meets New Business – Neue Geschäftsmodelle jenseits der klassischen Verlagsangebote, mit Halil Recber (Spitta Verlag)

Moderator:

Ehrhardt Heinold ist seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter der Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung und hat in dieser Zeit zahlreiche Projekte zur (digitalen) Strategieentwicklung im Medienmarkt begleitet und dabei Businesspläne u.a. zu Start-ups und Verlagsfusionen erstellt. Er ist als Tagungsleiter, Moderator und Seminarleiter tätig. Zum Thema Innovation und Business Development in Verlagen hat Heinold eine Vielzahl von Vorträgen gehalten, Fachartikel veröffentlicht und an diversen Studien mitgewirkt. Heinold zählt laut Fachmagazin Kresspro zu den 25 wichtigsten Medienberatern.

Für den ersten Termin können Sie sich hier anmelden.