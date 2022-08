Nachfolgeregelung bei Springer Nature: Martin Mos übergibt an Marc Spenlé

Personalia, Verlage

Martin Mos, bisher Chief Operating Officer und Mitglied im Management Board von Springer Nature, geht nach 19 Jahren im Unternehmen und mehr als 30 Jahren in der Verlagsbranche in den Ruhestand. Nachfolger von Mos wird Marc Spenlé, der zum 15. September als Chief Operating Officer und neues Mitglied im Management Board zu Springer Nature wechselt.

Spenlé wird Verantwortung für die operative Geschäftsfähigkeit weltweit von Springer Nature übernehmen, einschließlich des IT-Kundenservice, des Standortmanagements und der Produktion.

Er war zuvor Chief Digital and Information Officer bei Barco NV und bringt von dort Erfahrungen aus der Technologie- und Telekommunikationsbranche mit, wo er in leitenden Positionen tätig war und digitale Transformationen in unterschiedlichen Regionen vorangetrieben hat, heißt es bei Springer Nature.

CEO Frank Vrancken Peeters: „Es ist nicht leicht, die Nachfolge von Martin anzutreten. Er hat einen enormen Beitrag zum Wachstum von Springer geleistet und bei der erfolgreichen Fusion zu Springer Nature beigetragen. Von der digitalen Transformation unseres führenden akademischen Buchportfolios bis hin zur Entwicklung von Workflow-Systemen, die die Publikationszeiten für unsere Autoren erheblich verkürzt und das Wachstum von Open Access ermöglicht haben, war Martin richtungsweisend. Er hinterlässt eine äußerst erfolgreiche Bilanz und Kolleg*innen, die seinen Humor und seinen pragmatischen Ansatz sehr vermissen werden. Das gesamte Management Boards und ich wünschen ihm alles Gute und danken ihm für alles, was er getan hat, um unser Unternehmen voranzubringen.“

Stefan von Holtzbrinck, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Springer Nature: „Der Aufsichtsrat und ich wünschen Martin alles Gute für seinen Ruhestand und möchten ihm für den immensen Beitrag danken, den er in den vergangenen zwei Jahrzehnten geleistet hat. Wir heißen seinen Nachfolger Marc willkommen, der nicht nur eine Fülle von digitalem Wissen und operativer Erfahrung in diese wichtige Rolle einbringt, sondern auch einen sehr kooperativen und integrativen Stil.“